780 Tagen ist das unbemannte Mini-Spaceshuttle X-37B der amerikanischen Air Force um die Erde gekreist. Nach mehr als zwei Jahren im All - ein neuer Rekord - setzte der Raumgleiter, über dessen genauen Zweck sich das US-Militär in Schweigen hüllt, Sonntagfrüh um 3.51 Uhr Ortszeit (8.51 Uhr MEZ) sanft auf dem Kennedy Space Center in Cape Canaveral in Florida auf.