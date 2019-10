Einzig Martina Z. überlebte den Kugelschauer mit Verletzungen am Oberarm. Der Amokschütze stieg danach in seinen Kleinbus und suchte das Weite. Das Fahrzeug stellte er in einem nahe gelegenen Wald ab, seither fehlt von dem Amokschützen jede Spur. Seitdem steht der 68-Jährige auf der Liste der meistgesuchten Verbrecher Europas.