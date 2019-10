Adobe-Kunden, die für ein Creative-Cloud-Abo bezahlen, sollten nach dem Datenleck besonderes Misstrauen an den Tag legen, wenn sie von einem angeblichen Mitarbeiter des US-Konzerns kontaktiert werden. Verraten Sie Ihm unter keinen Umständen per E-Mail oder am Telefon sensible Daten wie Passwörter oder Kreditkartennummern!