„Ich kann ein positives Zeugnis ausstellen. Wir haben die Lkw an sich angeschaut, den Zustand der Tiere geprüft und geschaut ob sie genug Wasser und Einstreu haben. Als dritten Punkt haben wir die Dokumente und Begleitpapiere durchgesehen. Es gab so gut wie keine Beanstandungen“, erklärt Josef Schöchl. Der Großteil der 458 Kühe und Kälber sei für die Schlachtung vorgesehen. „Die Hälfte der Kälber wurde nach der Kontrolle am Markt hinter de, Schlachthof verkauft. Für diese Tiere ging es dann weiter an ihren Bestimmungsort“, weiß Schöchl.