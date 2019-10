Verheerende Waldbrände fressen sich weiter durch Teile Kaliforniens - und „Krone“-Leser Marcus Gottlieb mittendrin. An der 405, einer der wichtigsten Verkehrsadern in Los Angeles, toben die Flammen nahe an der Straße und können nur per Löschhubschrauber bekämpft werden, wie das Video des ausgewanderten Langenzersdorfers zeigt.