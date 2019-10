In einem Evaluierungsprozess wurde schließlich ein Modell der Firma Sonosite als das geeignetste ausgewählt. Es biete eine lange Akkulaufzeit und sei robust, um im harten Rettungsalltag auch bei Regen keinen Schaden zu nehmen. „Dank Ultraschall können unsere Notärzte bereits am Einsatzort bedrohliche innere Verletzungen finden und daraufhin das am besten für die Behandlung geeigneteKrankenhaus auswählen“, erläutert der leitende „Christophorus 9“-Flugretter Harald Glück von der Berufsrettung Wien.