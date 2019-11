Hoffmann selbst erlebte eine Kindheit, die von Resteverwertung, Recycling und Do It Yourself geprägt war. Ihre Familie presste aus alten Seifenreste neue Seifenstücke, kaufte Second-Hand-Kleidung, stellte selbst Suppen, Saucen, Marmeladen, Kompotte und Mus her und behandelte Gebrauchsgegenstände so pfleglich, dass sie ewig hielten. In ihrem neuen Buch Zero Waste Küche ermutigt sie nun jeden dazu, es ihr gleichzutun, aus geretteten Lebensmitteln köstliche Gerichte zu zaubern und mehr Nachhaltigkeit in die Küche einziehen zu lassen.



Hier finden Sie drei Anleitungen aus dem Buch: