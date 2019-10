Bayern-Trainer Niko Kovac warnt seine Superstars vor dem DFB-Pokalspiel gegen Bochum! „Das kann gefährlich werden“, so der Kroate vor dem Duell mit dem angeschlagenen Zweitligisten VfL Bochum am Dienstag oben im Video. Der 48-Jährige stellt Leon Goretzka nach wochenlanger Verletzungspause ein Startelf-Comeback in Aussicht. Javi Martinez muss allerdings noch geschont werden.