Sie opfern ihre Freizeit für die Allgemeinheit und werden zum „Dank“ dafür auch noch beschimpft. Doch was war passiert? Ein Baufahrzeug hatte aufgrund einer undichten Hydraulikleitung Öl verloren und am späten Sonntagvormittag eine rund 1,7 Kilometer lange Spur von einer Tankstelle an der Langenlebarner Straße bis zum Tullner Aubad gezogen.