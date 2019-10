Damals waren auch Berichte über den sehr schlechten Gesundheitszustand Baghdadis im Umlauf. Nun ist der IS-Chef tot. Aber seine Bewegung lebt, was nicht zuletzt Warnungen zahlreicher Staaten beweist. Nicht nur die kurdischen Volksverteidigungseinheiten in Nordsyrien rechnen nun mit Vergeltungsschlägen nach wie vor aktiver IS-Terrorzellen. In Syrien läuft der Einsatz gegen die IS-Spitze weiter.