95 Prozent aller Morde in Österreich werden aufgeklärt. Das sieht auf den ersten Blick nach einer recht positiven Statistik aus. Tatsächlich ist es aber so, dass jeder zweite Mord erst gar nicht entdeckt wird. Die Hintergründe zu diesem Thema hat Autor und Publizist Thomas Trescher in seinem neuen Buch „Tot Geschwiegen - Warum es der Staat Mördern so leicht macht“ recherchiert. Moderatorin Damita Pressl hat sich im krone.at-Talk mit ihm darüber unterhalten. Das Buch erscheint am 31. Oktober.