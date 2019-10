Empörung im Netz: Mitess-Verbot beim Schnitzel?

Ein am Sonntag abgesetzter Tweet sorgte für Aufregung im Netz. Ex-SPÖ-Politiker Kalina berichtete in diesem von seinem Besuch bei Plachutta. Er empörte sich lautstark: „Unglaublich! # plachutta bei Oper (sic) hat sich was neues (sic) einfallen lassen: wer Schnitzel zu zweit essen will, bekommt keinen 2. Teller mehr??“