4000 Menschen erleiden jährlich einen Schlaganfall in Oberösterreich, jeder dritte davon stirbt. 70 Prozent der Gehirnschläge könnten durch Prävention verhindert werden. Wie diese Vorbeugung aussieht? Milan Vosko, Leiter der Schlaganfalleinheit am Kepler Universitätsklinikum Med Campus in Linz: „Eine Veränderung des Lebensstils senkt das Schlaganfallrisiko enorm. Rauchen aufhören, ausreichend Bewegung und eine regelmäßige Kontrolle der Blutfettwerte zählen dazu.“