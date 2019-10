Türke hat kürzlich ein Geständnis abgelegt

Bei einer am vergangenen Freitag durchgeführten ergänzenden Vernehmung des Beschuldigten durch Beamte des LKA Tirol gab der Türke an, vor dem Haftrichter teilweise falsch ausgesagt zu haben. Der 55-Jährige zeigte sich aber nunmehr geständig, im letzten halben Jahr in Summe sieben Schlepperfahrten von Italien nach Deutschland und in umgekehrte Richtung durchgeführt zu haben. Dabei habe er mehr als 15 Personen verschiedenster Nationalitäten illegal über die Grenze geschleppt.