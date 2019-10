„Mann kam mit Fahrzeug und nahm Geld an sich“

Die Reisen vietnamesischer Migranten sind meist in mehrere Etappen unterteilt. An deren jeweiligem Ende verlangen die Schlepper Geld von den Familien, bevor ihre Angehörigen die nächste Etappe in Angriff nehmen können. Als Luong von Frankreich nach Deutschland fuhr, wurden von seinem Vater 18.000 US-Dollar (rund 16.000 Euro) in bar für den bisherigen Trip verlangt. „Jemand rief mich an, ein Mann kam mit einem Fahrzeug und nahm das Geld an sich“, berichtete Gia. „Er war etwa 30 Jahre alt. Nachdem Luong angerufen und gesagt hatte, dass er sicher angekommen sei, war das für uns das Signal, das Geld bereitzuhalten.“