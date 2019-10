Laut Polizei gaben die Verdächtigen an, vor dem Überfall in Wien gewesen zu sein, um Drogen zu kaufen. Der Dealer habe sie aber betrogen. „Auf der Heimfahrt in die Steiermark hatte das Quartett dann beschlossen, eine Tankstelle zu überfallen, um so wieder an Geld zu kommen“, sagt ein Beamter. Detail am Rande: die geraubte Registrierkassa war leer.