In der Sendung „Damals“ nimmt krone.tv Sie mit auf eine Zeitreise durch die Geschichte unseres Landes und das Archiv der Kronen Zeitung. Was hat die Österreicher bewegt und unser Land geprägt? Am 28. Oktober 1981 klicken in Salzburg die Handschellen für Bahij Younis, einen der führenden Köpfe der terroristischen Abu-Nidal-Organisation. In seinem Auftrag wurde am 1. Mai 1981 der sozialistische Wiener Verkehrsstadtrat Heinz Nittel vor seinem Wohnhaus in Hietzing ermordet. Mit ihm war erstmals in der Geschichte der zweiten Republik ein Politiker einem Attentat zum Opfer gefallen.