Strafrechtlich nicht in Erscheinung getreten

Doch was bleibt, ist ein Dreifachmord - zwei Kinder, die mutmaßlich durch die Hand des eigenen Vaters starben, ebenso auch die Ehefrau. Wie berichtet, war der 31-Jährige im Vorfeld nicht strafrechtlich in Erscheinung getreten, auch Einsätze etwa wegen häuslicher Gewalt hatte es in der Vergangenheit nicht gegeben.