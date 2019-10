„Schönen guten Morgen, meine Lieben. Ich wünsche euch ein tolles Wochenende. Alles Gute!“ Diese Grußbotschaft hatte Hofer an seine Follower. Doch die meisten Antworten waren eher hämisch und ablehnend. So manch einer beklagte sich darüber, dass nun auch Politiker die App für sich entdecken: „Na toll .. könnte diese App bitte einfach das bleiben, was es ist? Hier hat kein Politiker was verloren.“ Andere User wieder beklagten sich über plötzliche Übelkeit und fragten sich, ob der FPÖ-Politiker „nix zu hackeln“ habe.