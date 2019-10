Vonseiten der Stadt wurden deshalb in den vergangenen Jahren auch die gesetzlichen Bestimmungen verschärft. Seit 2015 musste deshalb die Wett-Mafia bei den Razzien in der Donaumetropole kräftig Haare lassen. Insgesamt 647 illegale Automaten sowie rund 220.000 Euro an Bargeld konnten beschlagnahmt werden. 43 illegale Wettlokale wurden in diesem Zeitraum von den Behörden geschlossen.