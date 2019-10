Am Weg zur Bank kam Balotelli an einer Kamera vorbei, die auf einem Stativ befestigt war. Frustriert über seine dürftige Darbietung gegen Genoa trat er den Apparat mit voller Wucht gegen die Werbebande. Am Sonntag meldete sich der Fotograf Massimo Lovati über Instagram zu Wort. Dort beschwerte er sich über die Respektlosigkeit des Stürmers und forderte Schadensersatz vom Verein.