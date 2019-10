„Darum mache ich, was ich mache“

„Das wollten alle schon immer sehen, darauf haben alle seit Jahren gewartet“, kommentiert DeGeneres danach. Aniston stellte fest: „Du hast sehr weiche Lippen.“ Worauf DeGeneres grinste: „Darum mach ich, was ich mache.“ Aniston lachte ebenfalls: „Jetzt kapier ich‘s.“ Jennifer Aniston war in der Show, um Werbung für ihre AppleTV-Serie „The Morning Show“ zu machen, in der sie gemeinsam mit Reese Witherspoon als Gegenspielerin zu sehen ist.