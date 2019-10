In seinem Zuständigkeitsbereich wird die Lebensmittelbehörde Verstöße, die sie im Rahmen ihrer Kontrolltätigkeit erkennt, sofort der zuständigen Bezirksbehörde melden. Eine „Aktion scharf“ wie etwa in Wien wird es in der Steiermark aber nicht geben. „Ich vertraue grundsätzlich darauf, dass sich die Wirte an geltende Gesetze halten.“ Internationale Beispiele zeigen laut Drexler, dass es nach einer Gewöhnungsphase kaum Verstöße gegen das Rauchverbot gegeben hat - dies erwarte er auch in der Steiermark.