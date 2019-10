Am 27. Oktober gegen 18 Uhr gingen bei der Polizei in Wels mehrere Notrufe ein, dass in der Parkanlage nächst einem Mehrparteienhaus in der Ortschaft Rosenau ein Mann mit einem Messer herumlaufe und Personen bedrohe.

Die umgehend beorderten Polizeibeamten konnten einen 17-Jährigen aus Wolfsegg im Hausruck gleich nach dem Eintreffen in der Parkanlage tatsächlich mit einem ca. 30 cm langen Küchenmesser in der Hand antreffen. Der Beschuldigte war zudem mit einer Tarnjacke mit Kapuze bekleidet. Zudem trug er trotz Finsternis eine Sonnenbrille und verhüllte mit einem Halstuch die Mundpartie. Die ganze Aufmachung kam einer Maskierung gleich.