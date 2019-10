Stolz wie Oscar können die Stil-Königinnen dieses Award-Abends im Dolby Theater in Hollywood alle mal auf sich sein. Bei der alljährlichen Governors-Awards-Gala, zu der die Academy Of Motion Picture Arts And Sciences bittet, zeigten sich Leinwand-Größen wie Scarlett Johansson oder Jennifer Lopez von ihrer goldigsten Seite und sorgten damit für grelles Blitzlichtgewitter beim Fototermin auf dem roten Teppich.