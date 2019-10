Eine Obduktion sei angeordnet worden, teilte Polizeisprecher Raimund Schwaigerlehner am Montag mit. Die Leiche war am Samstagvormittag in dem Teich entdeckt worden. Wie die „NÖN“ berichtet, hatte der Ehemann der Frau am Samstag Alarm geschlagen. Als er nach Hause kam, fehlte von seiner Frau jede Spur, eine erste Suche nach ihr verlief ergebnislos.