Unglaubliche 4,98 Promille hatte ein 27-jähriger Pinzgauer in der Nacht auf Montag im Blut. Als er in einem Lokal in der Stadt Salzburg zu randalieren anfing, alarmierten Augenzeugen die Polizei. Bei der Festnahme schlug er wild um sich und verletzte sogar einen Beamten im Gesicht.