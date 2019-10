Nach umfangreichen Ermittlungen gelang es Beamten der Polizeiinspektion Ried im Innkreis einen 18-Jährigen und einen 20-Jährigen, beide aus Braunau am Inn, als Beschuldigte eines Raubes in einer Diskothek in Tumeltsham auszuforschen. Die beiden zeigten sich geständig, gemeinsam am 19. Oktober gegen 3.45 Uhr in der Toilette der Diskothek einen 28-Jährigen aus Taiskirchen bis zur Bewusstlosigkeit gewürgt und diesem die Geldtasche geraubt zu haben.