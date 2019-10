Autos werden immer teurer? Dieses Gefühl haben wohl die meisten von uns. Ein deutsches Vergleichsportal hat nun für den neuen VW Golf die Rechnung aufgemacht, um herauszufinden, wie teuer er in der Relation wirklich ist (natürlich mit deutschen Preisen). Wie bei jeder neuen Generation steigt auch beim Golf 8 der Basispreis, fast 20.000 Euro soll er in Deutschland mindestens kosten. Damit wäre er eigentlich so teuer wie nie, doch relativ gesehen ist das Gegenteil der Fall.