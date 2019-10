Afghanen liegen an der Spitze

Was die Flüchtlingsgruppen angeht, haben die Afghanen längst die Syrer wieder an der Spitze abgelöst. Mehr als 2100 Bürger dieses Landes suchten in Österreich, das bei der Asyl-Anerkennung im EU-Vergleich eine Spitzenposition innehat, heuer um Asyl an. Dahinter folgen die Syrer mit rund 1850. Ebenfalls noch über 500 Anträge kamen von Iranern, Somalis, Russen und Irakern.