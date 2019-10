Ein Arzt macht sich Luft! Vor zwei Jahren legte Helfried Koller seine Kassen-Stelle als Gynäkologe in Judenburg zurück und arbeitet nun wieder als Wahlarzt und im Krankenhaus. Nur einen einzigen Kassen-Frauenarzt gibt es jetzt in den Bezirken Murtal und Murau. Laut Koller liegt dies einzig und allein am System.