Gegen 18 Uhr verständigten mehrere Zeugen die Einsatzkräfte, nachdem sie einen lauten Knall sowie einen bläulichen Blitz in einem Wohnhaus in der Nikolaus-Lenau-Straße wahrgenommen hatten. Dabei wurde unter anderem auch von einer spürbaren Erschütterung und einer möglichen Gasexplosion in einer Wohnung berichtet, weshalb auch Rettungskräfte und Feuerwehr alarmiert wurden. Umgehend drehten Polizisten die Gas-Hauptleitung im Keller ab und evakuierten das Objekt, indem sie anwesende Person aus insgesamt sieben Wohnungen in Sicherheit brachten. Auch Verkehrssperren der umliegenden Straßen wurden vorsorglich veranlasst.