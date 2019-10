Während die einen noch an Ihren Halloween-Kostümen nähen, läuft für die anderen schon die Planung der Weihnachtsgeschenke. Vor allem Frauen sind laut Statistik in Sachen Weihnachtsgeschenke immer recht früh dran. Gut so, denn das spart Stress und Zeit. Wer sich schon jetzt auf das Fest vorbereitet, ist später viel entspannter und kann sich umso mehr auf Weihnachten freuen. Dasselbe gilt natürlich auch für Adventkalender. Immerhin dauert es bis zum Öffnen des ersten Türchens nur mehr einen Monat und man will ja nicht riskieren, dass nachher jenes gewünschte Produkt ausverkauft ist.