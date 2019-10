„Besser aufpassen“, bis elektronische Abstimmungsanlage kommt

Im neuen, derzeit in Sanierung befindlichen Parlamentsgebäude soll es jedenfalls eine elektronische Abstimmungsanlage geben, bestätigte Bures Ankündigungen von Nationalratspräsident Wolfgang Sobotka (ÖVP). Im neuen Gebäude werden dafür „alle Vorkehrungen getroffen“, sagte Bures. In etwa zwei Jahren werde man ins neue Parlament übersiedeln. Bis dahin müsste man bei Abstimmungen im Nationalrat „besser aufpassen“, so Bures.