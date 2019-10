Bereits am Morgen, kurz nachdem der 31-jährige Tatverdächtige Samet A. zum Telefon gegriffen und per Polizeinotruf die Einsatzkräfte über die Bluttat informiert hatte, befand sich das elf Monate alte Kind in lebensbedrohlichem Zustand, wurde mit „massiver Atemnot“ ins SMZ-Ost nach Wien geflogen. Dort kämpfte der kleine Bub um sein Leben, doch bereits am Abend wurde bekannt, dass das Kind als hirntot gilt. In den Nachtstunden starb es. In einem Monat wäre der Bub ein Jahr alt geworden.