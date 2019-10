„Wischi-Waschi“-Lösung

Denn wie die „Krone“ erfuhr, werden wöchentlich neue „Koalitionen“ (sogar mit unterschiedlichen Präsidenten) vorgeschlagen, ohne auf die Umsetzung eines Konzeptes zu achten. Nur darum sollte es gehen. Aber Rapid will scheinbar eine „Wischi-Waschi“-Lösung. Von allem ein bissl was, aber nichts richtig. Also ein fauler Kompromiss.