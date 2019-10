Es erinnerte an die Auftritte des „King of Pop“ in den 90ern: Auch Michael Jackson erschien bei seinen Konzerten mittels Spezial-Hebebühne schier aus dem Boden kommend. Lewis Hamilton machte es nach seinem Sieg beim Grand Prix von Mexiko ähnlich - und revolutionär: Wie er, auf seinem Boliden stehend, auf die Bühne schwebte - das gab‘s noch nie.