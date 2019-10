Mauro Icardi und Kylian Mbappe haben beim 4:0-Heimsieg von Paris Saint-Germain gegen Olympique de Marseille jeweils in der ersten Hälfte einen Doppelpack erzielt. Der französische Fußball-Serienmeister vergrößerte dadurch seinen Vorsprung an der Spitze der Ligue 1 auf acht Punkte. Der brasilianische Superstar Neymar fehlte am Sonntag im Stadion Parc des Princes wegen einer Oberschenkelverletzung.