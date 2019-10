Hohe Staatsschulden

Hinzu kommen die chronisch hohen Staatsschulden. Selbst ein Rettungspaket des Internationalen Währungsfonds in Höhe von 57 Milliarden Dollar konnte die Krise nicht entschärfen. Wegen der Krise und der unbeliebten Sparmaßnahmen seiner Regierung verlor Präsident Macri deutlich an Zustimmung. Seit mehr als einem Jahr befindet sich das südamerikanische Land in der Rezession. Die Arbeitslosigkeit ist auf 10,6 Prozent gestiegen. Mehr als ein Drittel der Argentinier ist von Armut betroffen.