Schluss mit Rotation

Eine Entscheidung traf der US-Amerikaner nach dem Zittersieg über die Hütteldorfer in puncto Elfmeterschützen. Fünf unterschiedliche Spieler traten in dieser Saison bereits an. Damit soll Schluss sein. “Diesmal habe ich nichts gesagt vor dem Spiel. Nächstes Mal wird es aber Haaland sein!"