Nach dem massiven Stimmenzuwachs für die AfD bei der Landtagswahl in Thüringen sind Warnungen vor einem Rechtsrutsch in Deutschland laut geworden (siehe Video oben). „Für Überlebende der deutschen Konzentrationslager ist diese massive Zunahme der Stimmen für die AfD ein erneutes Signal des Schreckens, das eine weitere Verfestigung rechtsextremer Grundeinstellungen und Tendenzen in Deutschland befürchten lässt“, zeigte sich Christoph Heubner, Vizepräsident des Internationalen Auschwitz Komitees, in einer Aussendung schockiert. Die AfD konnte ihr Ergebnis auf 23,4 Prozent mehr als verdoppeln.