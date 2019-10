Der britische Premierminister Boris Johnson macht seine Drohung wahr und will nach der vom Parlament erzwungenen Brexit-Pause am Montag über eine Neuwahl am 12. Dezember abstimmen lassen. Derzeit hat er keine Mehrheit im Parlament und muss im Streit um den EU-Austritt Großbritanniens um jede Stimme kämpfen. Nach bisherigem Stand endet die EU-Mitgliedschaft der Briten mit dem 31. Oktober.