Eine Schlägerei unter einer Gruppe von Punks samt Rad-Diebstahl beschäftigte am Freitagabend die Polizei. Die Rauferei spielte sich um 18.45 Uhr am Platzl in Salzburg ab. Ein Slowake (39) wurde von seinem Fahrrad herunter gerissen. Als der Mann am Boden lag, bekam er Tritte ab. Währenddessen stahl einer den Drahtesel.