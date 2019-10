Vorjahressieger Gruber hatte am Samstag bei der ersten Etappe rauf auf die Festung Hohensalzburg 1:32 Minuten auf Schindler eingebüßt. „Es gab zwei Streckenänderungen, die ich nicht mitbekommen und mich etwas verlaufen habe“, sagte der gelernte Tischler. Beim Verfolgungsrennen auf den Gaisberg und retour riskierte der 44-Jährige am Sonntag alles - und es schien aufzugehen. Gruber überlief die vor ihm gestarteten Flade (D) und Mattle (T), ließ am Weg auf den Gaisberg auch Schindler stehen und lag bereits mit bis zu zwei Minuten voran.