Einen weiteren Raser erwischte die Polizei am gleichen Tag: Bei einem 37-jährigen Pkw-Lenker aus Klagenfurt haben die Beamten 136 km/h Geschwindigkeit in der selben 80er-Zone gemessen. Er gab an, von der Sonne geblendet worden zu sein. Auch ihm wurde sofort der Führerschein entzogen.