Vor der Heim-EM stehen Anfang Jänner noch Testpartien gegen die Slowakei in Stockerau und gegen Deutschland in Wien auf dem Programm. Seine EM-Gruppenspiele bestreiten die Österreicher gegen Tschechien (10. Jänner), die Ukraine (12.) und Nordmazedonien (14.) jeweils in der Wiener Stadthalle. Vor dem Jahreswechsel kommen von 24. bis 27. November und von 16. bis 22. Dezember die in der heimischen Liga tätigen Nationalspieler zu zwei Nationalteam-Lehrgängen zusammen. Zwischen Weihnachten und Silvester stoßen die Legionäre aus der Schweiz und Portugal zur Mannschaft, ab 1. Jänner ist man in der finalen Vorbereitungsphase dann wieder komplett.