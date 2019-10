58 Schützen und 25 Treiber schwirrten am Sonntag aus, um in Hofkirchen (Kaindorf/Hartberg) Fasane zu jagen. Dafür stellten sie sich auf einem abfallenden Maisacker in einer Schützenkette in 70 Metern Abstand auf. Als ein Fasan abhob, feuerte ein oberhalb positionierter 23-Jähriger dreimal.