Auch der Zweite Inter Mailand hatte am Samstag nur einen Punkt geholt, gegen Parma gab es ein 2:2-Remis. In der Tabelle hat Napoli als Vierter weiter sechs Punkte Rückstand auf Leader Juventus. Inter liegt einen Zähler hinter den Turinern auf dem zweiten Platz. Dritter ist Atalanta Bergamo, das am Sonntag einen 7:1-Kantersieg gegen Udinese feierte.