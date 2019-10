Weniger Andrang, keine abschreckende Wirkung

Ein im Heeresressort in leitender Position Beschäftigter wiederum kann zwar nachvollziehen, dass es Geld kostet, Hubschrauber und Panzer auf den Heldenplatz auszustellen - aber hier würde an der falschen Stelle gespart. „Wegen der Hubschrauber und Panzer kommen ja die Leute.“ Und ganz unrecht dürfte er damit nicht haben. Strahlendes Herbstwetter lockte zwar Tausende Besucher auf den Heldenplatz -dennoch war dieser leerer als in den vergangenen Jahren. Und das, obwohl die Veranstaltung erstmals nur auf dem Heldenplatz statt an sieben Standorten in Wiens Innenstadt verteilt stattfand.