Brandalarm in einem großen Bürogebäude - so lautete die Übungsannahme für die Feuerwehr der Landeshauptstadt am vergangenen Freitag. „Der Alarm wurde dabei durch einen automatischen Melder ausgelöst. Anschließend erfolgte die Anfahrt, und die Kameraden mussten das verwinkelte Gebäude nach vermissten Personen durchsuchen und parallel dazu die fiktiven Flammen bekämpfen“, schildert Kommandant Werner Fleischhacker. Unmittelbar nach der Ankunft verschafften sich die Helfer anhand der Brandschutzpläne einen ersten Überblick. Danach teilten sich die Atemschutztrupps auf und durchsuchten zügig die Räumlichkeiten.